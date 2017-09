Mariborčani s pogumno igro do izenačenja proti Spartaku

* Stadion Ljudski vrt, gledalcev: 12.450, sodniki: Aytekin, Kleve in Borsch (vsi Nemčija).

* Strelca: 0:1 Samedov (59.), 1:1 Bohar (85.).

* Maribor: Handanović, Šuler, Vrhovec (od 79. Pihler), Ahmedi (od 69. Mešanović), Kabha, Tavares, Bajde (od 69. Kramarič), Milec, Rajčević, Viler, Bohar.

* Spartak: Rebrov, Glušakov (od 29. Samedov), Promes (od 85. Popov), Fernando, Luiz Adriano, Džikija, Bocchetti, Kombarov (od 90. Melgarejo), Kutepov, Ješenko, Pašalić.

* Rumeni kartoni: Džikija.

* Rdeč karton: /.

V mesto ob Dravi se je po treh letih znova vrnila liga prvakov. Razprodan stadion, polno mesto domačih in tujih navijačev ter dinamična igra v obeh polčasih so poskrbeli za novo nogometno poslastico v štajerski prestolnici. Čeprav je moskovska ekipa upravičila vlogo favorita, pa iz Maribora ne bo odšla z zmago, Damijan Bohar je z drugim golom v ligi prvakov poskrbel izenačenje v dramatičnem zaključku.

Mariborčani so začeli napadati že v prvi minuti, ko je Mitja Milec lepo sprožil po tleh, Artjom Rebrov pa je žogo izbil. Rusi so kmalu vrnili napad, vršili pritisk, a so se domači naleta ubranili. Tudi v nadaljevanju so bili domači odločni, moskovska ekipa pa je priložnosti iskala preko hitrih protinapadov, Mario Pašalić je v naslednjem meril preko gola. V 6. minuti je preko gola streljal še Luiz Adriano. V nadaljevanju je v priložnosti Damjan Bohar, ki je s prostega strela meril neposredno na gol in priboril kot. Po izbiti žogi je Marwan Kabha poskusil s strelom s 30 metrov, a meril čez gol.

Prvi polčas je postregel z zelo dinamično igro, a zadetka ni bilo. Naslednji je poskusil Gregor Bajde, podal na pet metrov pred gol, a so se Rusi ubranili. V prvih desetih minutah so imeli domači že tri kote, a je ruska obramba delovala zbrano. Z dvema lepima podajama se je izkazal še Valon Ahmedi, Aleksander Rajčević pa je bil naslednji, ki je streljal preko gola. Na drugi strani je v 14. minuti Dimitrij Kombarov streljal preko gola. Ker so gostujoči navijači v 16. minuti na igrišče poslali raketo in z baklami povzročili dim, je bila tekma za nekaj minut prekinjena.

Domači so še naprej poskušali, vendar v zaključkih niso bili dovolj natančni. Po 30. minuti pa se je igra preselila pred vrata Jasmina Handanovića. Nalet gostov ni pojenjal, v 29. minuti so gostje že posegli po prvi menjavi, lažje se je poškodoval kapetan Denis Glušakov. Massimo Carrera je v igro poslal Aleksandra Samedova, igra je Spartaku stekla. Na srečo domačih tudi Rusi pri zaključnih strelih niso bili dovolj natančni. Eno redkih mariborskih priložnosti v drugem delu prvega polčasa je imel v 42. minuti še Mitja Viler, ki pa je nameril le zunanjo stran mreže Spartakovih vrat.

Rusi so odločno krenili v drugi polčas, v 50. minuti se je po napaki mariborskih branilcev v priložnosti sam znašel Samedov, žoge pa ni dobro zadel in streljal čez gol. V 56. minuti je z 22 metrov z močnim strelom poskusil Bohar, a meril le nekaj centimetrov mimo desne vratnice. V 59. minuti so gostje premagali domačega vratarja. Po številnih odbitih žogah na robu kazenskega prostora je do neoviranega strela prišel Samedov in pod prečko zabil za vodstvo. V 62. minuti je z glavo streljal Bohar, a zadel vratnico, odbito žogo je dobil Ahmedi, vendar meril mimo.

Prejeti gol domačih ni uspaval. Še naprej so ogrožali ruske prvake, v 68. minuti je Viler s 23 metrov meril malenkost mimo gola, minuto kasneje pa je domači strateg Darko Milanič poskusil še z dvojno menjavo. Ta ni obrodila sadov, Rusi so zadržali nalet, v 72. minuti je bil sam pred domačimi vrati Fernando, a meril mimo. Deset minut pred koncem so se znova zbudili domači, ogrožali ruska vrata, a sta tako Kabha kot tudi Bohar merila mimo.

Prekmurec je v 85. minuti na noge dvignil ves stadion, potem ko so domači lepo pletli mrežo pred Spartakovimi vrati. Martin Kramarič je podal, Bohar pa z močno žogo pod prečko premagal Rebrova. Bohar je dve minuti kasneje še enkrat nevarno meril, žoga pa je le malo zgrešila ruska vrata in domači so igrišče zapustili dvignjenih glav z velikim remijem v žepu.