Nogometna tekma v Mariboru minila brez večjih izgredov

Maribor, 14. septembra - Mariborski policisti so ob sredini tekmi lige prvakov dobro opravili svoje delo, saj kljub visokemu riziku, s katerim je bil označen omenjeni športni dogodek, večjih neredov ni bilo. Kljub temu so v posamičnih incidentih izrekli devet denarnih kazni, začasno so pridržali pet navijačev, v enem od obračunov pa je bil poškodovan policist.