Globus: Problem z Erjavcem imata tako hrvaški kot slovenski premier (13. 9.)

Zagreb, 13. septembra - Slovenski zunanji minister Karl Erjavec je po objavi arbitražne sodbe znova v ospredju odnosov med Hrvaško in Slovenijo. Slovenski premier Miro Cerar in opozicija očitata Erjavcu trdo retoriko do Hrvaške, na Hrvaškem pa na Erjavca gledajo z določenim zaničevanjem, v današnji izdaji ocenjuje zagrebški tednik Globus.