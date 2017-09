Finance: Kako vidim prihodnost EU (14. 9.)

Ljubljana, 13. septembra - Projekt Evropske unije je z manjšimi napakami odlična stvar in prepričan sem, da zaradi vpetosti v EU živim(o) bolje. Seveda ima EU svoje težave. Recimo odtujenost od realnosti, razsipnost in razkošnost birokracije, ki želi predpisati, opisati in dajati navodila za vse pore življenja, v Financah piše Janez Tomažič.