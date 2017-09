Delo: Bogati brez avtomobila (13. 9.)

Ljubljana, 13. septembra - Nekoč je veljalo, da so države z največ avtomobili najrazvitejše. Slovenija je pri tem uspešno napredovala, gradila ceste, za to porabila zelo veliko denarja in prostora. Potem so ugotovili, da taka mobilnost stane veliko, da je diskriminatorna do otrok, starejših in invalidov, v Delu piše Borut Tavčar.