NIJZ začenja projekt o podpori pri opuščanju pitja alkohola

Ljubljana, 12. septembra - Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z ministrstvom za zdravje začenja projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, s katerim želijo vzpostaviti celosten pristop k odkrivanju in podpori pri opuščanju pitja alkohola med odraslimi. Kot so opozorili, je pitje alkohola integrirano v splošno kulturo prebivalstva Slovenije.