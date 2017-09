Policija opozarja na previdnost v času kmetijskih opravil in dela v kleteh

Ljubljana, 9. septembra - V jesenskem času so v ospredju kmetijska opravila v gozdu, v sadovnjakih in vinogradih ter delo, povezano s trgatvijo ter kuhanjem sokov in mošta. Da ne bi prihajalo do tragedij, kakršna se je v teh dneh zgodila na Vipavskem, ko sta se osebi v kleti zastrupili z ogljikovim dioksidom, policisti opozarjajo na povečano previdnost in varnostne ukrepe.