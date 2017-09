Mladoletni motorist pod vplivom alkohola bežal pred policisti in se upiral prijetju

Gorišnica, 2. septembra - Policisti so v občini Gorišnica vozili za motoristom, ki je pospešil vožnjo in zapeljal na poljsko cesto, ko je opazil policiste. Ustavil se ni niti ob modrih lučeh in sireni, za nameček je skupaj s sopotnikom skušal peš zbežati. Policisti so ju izsledili in ugotovili, da gre za mladoletnega voznika pod vplivom alkohola, prijetju se je upiral.