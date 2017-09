Sotočje Save in Krke naj bi še letos začeli protipoplavno urejati

Brežice, 11. septembra - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki se je z županom Ivanom Molanom v Brežicah danes pogovarjala o vprašanju protipoplavne ureditve ob gradnji hidroelektrarn (HE) Brežice in Mokrice, je dokončno protipoplavno urejanje sotočja Save in Krke napovedala za letos. Glede gradnje HE Mokrice pa je poudarila, da ta ni vprašljiva.