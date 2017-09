V HE Brežice še zadnji preizkusi vgrajene opreme in agregatov

Brežice, 6. septembra - V novozgrajeni hidroelektrarni (HE) Brežice, kjer do konca meseca načrtujejo tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja, te dni še zadnjič preizkušajo agregate in drugo vgrajeno opremo. Brežiško akumulacijsko jezero so avgusta napolnili do delovne ravni, pristojni pa okoličane v teh dneh opozarjajo na posebno pozornost v bližini Save.