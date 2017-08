V HE Brežice polnijo akumulacijsko jezero do delovne gladine

Brežice, 5. avgusta - V novozgrajeni hidroelektrarni (HE) Brežice te dni opravljajo le še manjša obrtniška dela in končne zunanje ureditve, tako da jezovna zgradba in njena okolica dobivata končno podobo. Hkrati poteka dokončna polnitev akumulacijskega bazena. Tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja brežiške hidroelektrarne predvidevajo konec septembra.