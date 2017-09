Brexit: Več deset tisoč ljudi protestiralo pred britanskim parlamentom

London, 9. septembra - Pred britanskim parlamentov se je danes zbralo več deset tisoč ljudi, ki nasprotujejo izstopu Velike Britanije iz EU. Protestniki so se iz centra mesta odpravili proti britanskemu parlamentu, kjer so oblečeni v modro in rumeno, tradicionalne barve EU, izrazili željo po obstanku v EU, poroča nemška tiskovna agencija dpa.