Vsi trije orkani v Karibih izgubljajo na moči

St. John's/Ciudad de Mexico/Tampa, 9. septembra - Orkan Jose, ki je namenjen proti otokom Antigva in Barbuda, je izgubil na moči in otoka ne bo neposredno zadel, so danes sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane (NHC). Na moči izgublja tudi orkan Katia, ki je zdaj "le" tropska nevihta. Oslabel je tudi orkan Irma, ki bi se znal do Floride ponovno okrepiti, pravijo meteorologi.