Orkan Irma je zadel Kubo

Havana, 9. septembra - Orkan Irma je danes ponovno dosegel peto stopnjo in zadel Kubo pri otočju Camagüey na severovzhodu države in ogroža bližnja obalna mesta in vasi. Kubo naj bi sicer prvič po več več deset letih dosegel orkan pete stopnje. Sunki vetra orkana so dosegali hitrost 257 kilometrov na uro, so sporočili iz ameriškega nacionalnega centra za orkane (NHC).