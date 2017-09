Irma na Karibih zahtevala 22 smrtnih žrtev; na Florida evakuacija 5,6 milijona ljudi

Miami, 9. septembra - Zaradi orkana Irma je do petka zvečer na Karibih umrlo 22 ljudi. S številnih otokov poročajo o razdejanju. Orkan se vali mimo Kube proti Floridi, ki bi jo naj dosegel v nedeljo zjutraj. Meteorologi so v petek znižali stopnjo orkana na 4. stopnje, saj sedaj veter piha s hitrostjo do 250 kilometrov na uro.