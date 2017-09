ZDA uradno zahtevala glasovanje v VS ZN o sankcijah proti Severni Koreji

New York, 9. septembra - ZDA so v petek od Varnostnega sveta Združenih narodov uradno zahtevale, da v ponedeljek glasuje o osnutku resolucije, ki predvideva strožje sankcije proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega in raketnega programa. Severnokorejski mediji so v odzivu na potezo ZDA že pozvali k nadaljnji jedrski oborožitvi severnokorejske vojske.