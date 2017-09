Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napetostih med Slovenijo in Hrvaško zaradi arbitražne razsodbe o meji med državama ter napovedi Slovenije, da ne bo podprla Hrvaške pri priključitvi k OECD. Pisale so tudi o kandidatih na predsedniških volitvah in stanju na področju migracij.