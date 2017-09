Mladina: Prijatelji za vedno (8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Javna podpora SD in tiha podpora SDS vnovični kandidaturi Boruta Pahorja odpirata več vprašanj o teh dveh strankah in njuni naravi kot pa o predsedniku. Kljub pomembnim razlikam v vzorcih političnega delovanja je zaznati, da sta si stranki neverjetno podobni. In njuno podobnost razkriva prav odnos do Pahorja, v Mladini piše Grega Repovž.