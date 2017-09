Delo: Razkroj različnih hitrosti (8. 9.)

Ljubljana, 8. septembra - Odločitev najvišjega evropskega sodišča, da zavrne madžarsko in slovaško tožbo proti razmeščanju pribežnikov na ozemlju članic Evropske unije, je bila pričakovana. Zapletlo pa se bo, ker so le na Slovaškem povedali, da se bodo odločitvi uklonili, na Madžarskem, Poljskem in Češkem, pa so se odzvali: Te sodbe ne priznavamo, v Delu piše Boris Čibej.