Pogajanja o prenovi sporazuma Nafta še brez napredka

Ciudad de Mexico, 6. septembra - Tudi drugi krog pogovorov predsednikov ZDA, Kanade in Mehike o spremembah prostotrgovinskega sporazuma na območju Severne Amerike (Nafta) ni prinesel napredka. Pogajalci, ki so se v Ciudad de Mexicu za zaprtimi vrati sestajali od minulega petka, so se razšli brez dogovora, so pa obljubili, da bodo "rezultate" imeli do konca meseca.