Pogajalci začenjajo pogajanja o spremembah sporazuma Nafta

piše dopisnik STA iz New Yorka Robi Poredoš

New York, 15. avgusta - Pogajalci ZDA, Mehike in Kanade v sredo začenjajo prvi krog pogovorov o spremembah sporazuma o prosti trgovini severne Amerike (Nafta), ki bo trajal do 20. avgusta. Drugi krog pogajanj o sporazumu, ki ga je Donald Trump označil za najslabši sporazum v zgodovini za ZDA, bo od 10. septembra gostila Mehika.