V Mehiki drugi krog pogajanj o prenovi sporazuma Nafta

Ciudad de Mexico, 1. septembra - Predstavniki ZDA, Kanade in Mehike so danes v Ciudad de Mexicu začeli drugi krog pogovorov o spremembah prostotrgovinskega sporazuma na območju Severne Amerike (Nafta). Pogajalci se sestajajo za zaprtimi vrati, tokratni krog pa naj bi potekal do torka, poroča francoska tiskovna agencija AFP.