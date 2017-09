Mariborski policisti opozorili na nevarnosti prečkanja železnice

Maribor, 6. septembra - Policisti skupaj s Slovenskimi železnicami že od začetka šolskega leta izvajajo preventivni akciji Varna pot v šolo in Proti nepravilnemu prečkanju proge. Svoje delo so zjutraj na potniškem vlaku od Ruš do Maribora predstavili tudi javnosti, ki jo želijo tudi tako opozoriti na vse pasti ob potovanju z vlakom, še posebej na poti v šolo in iz nje.