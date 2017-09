Premier in šolska ministrica mladim ob prvem šolskem dnevu zaželela veliko znanja in veselja

Ljubljana, 1. septembra - Na prvi šolski dan sta dijake Srednje zdravstvene šole, še preden so vstopili v učilnice, pozdravila premier Miro Cerar in šolska ministrica Maja Makovec Brenčič. Zaželela sta jim veliko znanja in veselja, ob sloganu Zdrav duh v zdravem telesu pa jim podarila žoge. Prijeten prvi dan in šolsko leto sta zaželela tudi prvošolcem na OŠ Majde Vrhovnik.