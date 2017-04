Na HE Brežice preverjajo še zadnji agregat

Brežice, 30. aprila - V okviru del na hidroelektrarni (HE) Brežice, ki so v zaključnem delu usmerjena predvsem v vgradnjo in delovanje agregatov, so ta mesec končali montažo turbinske, generatorske in druge elektro opreme. Suho zagonsko so začeli preverjati tretji oz. zadnji agregat, začetek njegovega pogodbenega poskusnega obratovanja predvidevajo konec maja.