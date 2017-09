Sodelovalno gospodarstvo po ocenah panelistov potrebuje ureditve in ne prepovedi

Bled, 5. septembra - Nove platforme, ki jih prinaša sodelovalno gospodarstvo, so že preveč razvite in priljubljene, da bi jih lahko prepovedali. Je pa smiselno uvesti regulacije, ki bodo v čim večji meri ugodile interesu vseh deležnikov, so ocenili sodelujoči na okrogli mizi v sklopu turističnega panela na Strateškem forumu Bled (BSF).