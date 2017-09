Svet UKC Maribor v novi sestavi terja večletno vizijo razvoja

Maribor, 5. septembra - V svetu Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor, ki se je danes sestal na ustanovni seji, je pet novih obrazov. Že na prvi seji so pokazali odločnost za natančno spremljanje razmer v tej drugi največji bolnišnici v državi in od direktorja Vojka Flisa zahtevali, da do konca leta pripravi štiriletni razvojni načrt UKC Maribor.