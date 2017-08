Vlada dala zeleno luč za nove razvojne investicije v zdravstvu

Ljubljana, 24. avgusta - Vlada je danes na dopisni seji v načrt razvojnih programov za prihodnjih pet let uvrstila pet novih investicijskih programov na področju zdravstva, trem obstoječim pa je odobrila povečanje vrednosti. Na novo so se v načrt razvojnih programov uvrstili projekti v Sežani, Valdoltri, Mariboru, Izoli in na Golniku, je zapisano v gradivih po seji vlade.