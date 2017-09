Glavni odbor Fidesa danes o predlagani spremembi plačnega zakona

Ljubljana, 5. septembra - Glavni odbor sindikata Fides se bo danes opredelil do predloga spremembe zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po kateri bi zdravniki in še nekateri drugi lahko presegli 57. plačni razred. Predsednik Fidesa Konrad Kuštrin je v ponedeljek že ocenil, da je rešitev v nasprotju s stavkovnim sporazumom, na podlagi katerega so zamrznili stavko.