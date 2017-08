Bolnišnice v pripravi lastnih normativov, opozarjajo na nedorečenost projekta

pripravili Anja Gorenc in dopisniki

Ljubljana, 20. avgusta - Bolnišnice morajo same oblikovati normative za nekatere svoje dejavnosti. Nekatere bolnišnice so to že storile ali pa jih še pripravljajo. A v bolnišnicah opozarjajo na zapletenost in odprta vprašanja pri sistemu variabilnega nagrajevanja zdravstvenega kadra ter na to, da še niso prejeli potrebnih podatkov od ZZZS in NIJZ.