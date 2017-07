Fides bo ministrstvo prosil za sestanek glede realizacije sklepov v stavkovnem sporazumu

Ljubljana, 31. julija - Predsedstvo zdravniškega sindikata Fides je danes med drugim obravnavalo realizacijo sklepov v stavkovnem sporazumu, na podlagi katerega so zamrznili stavko do 1. oktobra. Ugotovili so, da nekatere točke še niso realizirane, denimo možnost za uvrstitev zdravnika nad 57. plačni razred. Ministrstvo bodo kontaktirali v drugi polovici avgusta.