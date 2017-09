V Levici pozivi k odvzemu koncesijske pogodbe Arrivi

Koper, 4. septembra - Ob začetku stavke voznikov Arrive so v koprski Levici izrazili podporo stavkajočim, župana in občinsko upravo pa pozvali k okrepitvi nadzora nad izvajanjem koncesijske pogodbe družbe Arriva Dolenjska in Primorska. Občina naj po njihovem uporabi vse možnosti za uvedbo sankcij zaradi neizpolnjevanja pogodbe, vključno z možnostjo odvzema koncesije.