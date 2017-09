Stavkovni odbor v Arrivi zadovoljen s stavko

Ljubljana, 4. septembra - Stavkovni odbor voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija je zadovoljen z današnjim začetkom stavke. Promet je okrnjen med drugim na Gorenjskem, Štajerskem in Primorskem, zagotavljajo pa prevoze učencev do šol, pacientov do bolnišnic in zdravstvenih domov ter zaposlenih na delo in z dela.