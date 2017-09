Pogajanja pri Arrivi neuspešna, v ponedeljek začetek stavke

Ljubljana, 3. septembra - Tudi današnja pogajanja med vodstvom skupine Arriva Slovenija in stavkovnim odborom niso bila uspešna, tako da bodo vozniki avtobusov pri Arrivi v ponedeljek ob 8. uri začeli stavkati, so sporočili iz družbe. Vodstvo je ponudilo mediacijo in preložitev stavke, a je stavkovni odbor predlog zavrnil.