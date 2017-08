Arriva Slovenija s stavkovnim odborom za mirno rešitev spora

Ljubljana, 25. avgusta - Ob nedavno napovedani stavki voznikov avtobusov podjetij v skupini Arriva Slovenija se je vodstvo skupine danes prvič srečalo s stavkovnim odborom. Predlagali so mirno rešitev spora in preložitev stavke, ki je napovedana za 4. september, a stavkovni odbor te možnosti ni sprejel, so sporočili iz skupine. Naslednje srečanje bo prihodnji teden.