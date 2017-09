Na zahodu države še možna krajevna neurja

Ljubljana, 1. septembra - V prvem delu noči bodo predvsem na zahodu Slovenije ob nevihtah še možna krajevna neurja, predvsem močni nalivi in sunki vetra. Zato bodo lahko narasli hudourniki in manjši vodotoki, opozarja Agencija RS za okolje.

Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, ki bodo manj pogoste v vzhodnih krajih. Ponekod bo pihal jugozahodnik, ob morju jugo.

V soboto bo pretežno oblačno, predvsem na Primorskem bodo vmes lahko tudi daljša sončna obdobja. Občasno bodo krajevne padavine, deloma nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, zvečer bo na Primorskem zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj Celzija.

Do nedelje zjutraj bo dež ponehal predvsem na jugozahodu, dopoldne pa postopno tudi drugod. Popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna manjša ploha. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja, ki bo popoldne oslabela. V ponedeljek in torek bo zjutraj precej jasno, po nekaterih nižinah bo megla ali nizka oblačnost. Sredi dneva in popoldne bo spremenljivo oblačno, možna bo kakšna kratkotrajna ploha.