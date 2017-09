Nevihte že zajele večji del Slovenije

Ljubljana, 1. septembra - Nevihte so že zajele zahodno in osrednjo Slovenijo, sedaj se pomikajo proti vzhodu. Za vso Slovenijo je Agencije RS za okolje (Arso) razglasila oranžno stopnjo ogroženosti. Možna so tudi neurja z močnimi nalivi in sunki vetra. Tudi toča ni izključena, so opozorili na Arsu. Hudourniki in manjši vodotoki lahko narastejo.