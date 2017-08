Arso za v petek in soboto opozarja na možnost neurij in močnih nalivov

Ljubljana, 31. avgusta - Ponoči se bo v zahodnih in osrednjih krajih Slovenije postopno pooblačilo, proti jutru se bodo na zahodu po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. V petek in soboto so možna neurja, predvsem močni nalivi in sunki vetra, toča ni izključena. Lahko bodo narasli hudourniki in manjši vodotoki. Ohladilo se bo.