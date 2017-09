Vlada BiH potrdila pripravljenost na dialog s Hrvaško o mostu na Pelješac

Zagreb, 1. septembra - Predsedujoči svetu ministrov Bosne in Hercegovine Denis Zvizdić je danes povedal, da bodo nadaljevali pogovore s Hrvaško o gradnji mostu na polotok Pelješac, ki mu nasprotuje bošnjaški član predsedstva BiH Bakir Izetbegović. Gradnjo mostu je povezal s končno rešitvijo spora o meji med državama in zagotovitvijo dostopa BiH do odprtega morja.