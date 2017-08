Izetbegović pogojuje gradnjo mostu na Pelješac z ureditvijo meje s Hrvaško

Zagreb, 25. avgusta - Bošnjaški član predsedstva Bosne in Hercegovine Bakir Izetbegović je ponovil uradno stališče BiH, da Hrvaška ne more graditi mostu proti polotoku Pelješac, dokler ne bodo rešili spora o meji med državama, vključno z izhodom BiH na odprto morje. Kljub odprtim vprašanjem je ocenil, da so odnosi med državama dobri.