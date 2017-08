BiH zagrozila Hrvaški z enostransko razglasitvijo morske meje zaradi mostu na Pelješac

Zagreb, 30. avgusta - Minister za civilne zadeve Bosne in Hercegovine Adil Osmanović je poslal pismo hrvaškemu ministru za morje, promet in infrastrukturo Olegu Butkoviću, v katerem ga opozarja, da bo BiH enostransko določila razmejitev na morju s Hrvaško, če Zagreb ne bo ustavil gradnje mostu na polotok Pelješac. Omenil je pravico BiH do stika z odprtim morjem.