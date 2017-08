Tudi v minulem šolskem letu osnovnošolcev več, srednješolcev pa manj kot pretekla leta

Ljubljana, 30. avgusta - V iztekajočem se šolskem letu je vrtce obiskovalo 86.000 otrok, šolo pa 177.000 učencev in 74.000 dijakov. Število osnovnošolcev se že nekaj let zvišuje, srednješolcev pa je z vsakim letom manj. Čeprav je število rojenih otrok v zadnjih treh letih začelo upadati, pa se število otrok v vrtcih še vedno zvišuje, so sporočili s statističnega urada.