Makovec Brenčičeva na konferenci ravnateljev poudarila pomen varnega in spodbudnega učnega okolja

Ljubljana, 24. avgusta - Šolska ministrica Maja Makovec Brenčič je na konferenci ravnateljev pred začetkom šolskega leta poudarila, da je treba zagotavljati varno in spodbudno učno okolje. Med ključnimi cilji leta je navedla kakovostno šolstvo in učinkovito vodenje šol. Direktor zavoda za šolstvo Vinko Logaj pa je poudaril, da so ravnatelji tisti, ki si dajejo moč.