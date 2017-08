Okoljsko ministrstvo pojasnilo možnosti v primeru pritožb glede Magne

Ljubljana, 29. avgusta - Na gospodarskem ministrstvu so se odzvali na trditve predstavnika Slovenskega E-Foruma Gorazda Marinčka o tem, da lahko pritožbo na podelitev okoljevarstvenega soglasja Magni pri drugostopenjskem organu uredijo v roku 24 ur. V ta namen so objavili pojasnila pristojnega ministrstva za okolje in prostor glede celotnega procesa pritožbe.