Magna vključena v postopek izdelave idejnih zasnov za železniško povezavo

Ljubljana, 28. avgusta - V postopek izdelave in usklajevanja idejnih zasnov za izvedbo železniške povezave do mariborskega letališča z možnostjo odcepa industrijskega tira na načrtovano industrijsko območje Magne v občini Hoče Slivnica, ki so ga začeli januarja, je bila kot potencialni investitor vključena tudi Magna, so za STA pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.