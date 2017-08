Gibanje TRS se ne bo pritožilo na soglasje Magni

Ljubljana/Hoče, 28. avgusta - Nevladna organizacija Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS, ki je eden 12 stranskih udeležencev v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja družbi Magna Steyr za obrat v Hočah, se na izdano soglasje ne bo pritožilo. Pri tem so med drugim kritični do vlade zaradi izbire lokacije in obljubljanju nerealnih časovnih rokov.