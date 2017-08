V hišni preiskavi pri Brežičanu našli drogo in orožje

Brežice, 29. avgusta - Policisti so v hišni preiskavi pri 35-letniku iz okolice Brežic našli več rastlin konoplje in nekaj kilogramov posušenih rastlinskih delcev, za katere sumijo, da gre prav tako za prepovedano drogo. Doma je imel tudi več kosov orožja, za katero ni imel dovoljenj, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.