Romuna prevažala dobre tri kilograme prepovedane konoplje

Celje, 21. avgusta - Celjski policisti so v četrtek na avtocestnem počivališču Zima ustavili osebno vozilo španskih registrskih številk, ki ga je vozil 26-letni Romun, z njim pa je bil še 29-letni sodržavljan. V vozilu so odkrili skupno dobre tri kilograme prepovedane droge konoplje. Oba Romuna so policisti ovadili, preiskovalni sodnik pa je za njiju odredil pripor.