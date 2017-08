Bežigrajski policisti stopili na prste preprodajalcem drog

Ljubljana, 25. avgusta - Bežigrajski policisti so v minulih dneh opravili hišne preiskave pri štirih osumljencih preprodaje prepovedanih drog. Zasegli so jim več vrst prepovedanih drog in jim odvzeli prostost. Tri med njimi so po končanih postopkih izpustili na prostost, 34-letnega Ljubljančana pa privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.