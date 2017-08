Sejem Agra: Kršitve v verigi preskrbe s hrano so, sankcij pa ni

Gornja Radgona, 28. avgusta - V verigi preskrbe s hrano imamo nepoštene prakse in nedovoljena ravnanja, varuh odnosov v verigi podlage za ukrepanje nima in jih lahko le prijavi agenciji za varstvo konkurence, vendar pa ta po sedanji zakonodaji ne more dokazati kršitev in ukrepati, ker za to nima zakonskih podlag, so danes v prisotnosti dveh ministrov ugotavljali na sejmu Agra.